Вашингтон, , 16:00 — REGNUM Цифровое шоу Play for All в качестве альтернативы крупнейшей выставке Electronic Entertainment Expo 2020 (E3 2020) решило провести игровое издание GameSpot. Соответствующее объявление опубликовано на официальном сайте издания.

Мероприятие E3 2020 в марте отменили из-за пандемии коронавируса. Однако для того, чтобы сохранить чувство азарта у геймеров издание решило провести альтернативное мероприятие.

Шоу будет проходить в течение нескольких недель, начавшись в июне. Организаторы обещают провести более 100 часов стримов с новостями, анонсами, представлениями и интервью из мира видеоигр. В ходе шоу будет организован сбор пожертвований на борьбу с пандемией и ее последствиями.

Согласно сообщению GameSpot, в цифровом шоу Play for All примут участие десятки издателей и разработчиков игр: CD Projekt RED, Bethesda, Deep Silver, Larian Studios, Devolver Digital и другие. Среди ожидаемых проектов, которые должны будут показать на шоу, в сообщении указываются игры Cyberpunk 2077, Baldur's Gate III и Serious Sam 4.

Напомним, ранее о собственном мероприятии сообщил портал IGN. Он проведет Summer of Gaming в июне. Также в начале июня пройдет презентация PC Gaming Show от журнала PC Gamer.