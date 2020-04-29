Нью-Йорк, США, , 15:32 — REGNUM Самый продаваемый и самый часто используемый в мире смартфон назвали журналисты телеканала FOXBusiness со ссылкой на экспертов компании Device Atlas.

Согласно данным экспертов, наиболее популярным в мире смартфоном в 2019 году стал Apple iPhone 7, выпущенный в 2016 году. При оценке эксперты основывались на данных веб-трафика. При этом они делают оговорку, что китайский рынок в их исследование трафика не вошел.

Наиболее продаваемыми смартфонами по итогам I квартала текущего года, по данным специалистов, стали Apple iPhone 11 и XR. Эксперты также перечисляют среди наиболее востребованных смартфонов iPhone 8, 6, X и Samsung S8 и S9.

По данным экспертов, в Европе чаще всего покупали смартфоны Samsung Galaxy A50. В Китае наибольшим спросом пользовались смартфоны Oppo A5 и A9.