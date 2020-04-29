Тольятти, Самарская область, , 15:25 — REGNUM Компания АвтоВАЗ будет производить Lada Granta нового поколения на платформе Global Access (или B0). Об этом сообщает портал «За рулем».

На данной платформе уже выпускаются седан Renault Logan и универсал Lada Largus. Благодаря новой архитектуре Granta станет гораздо крупнее. Ожидать новинку, по данным портала, стоит в ближайшие два года.

Lada Granta нового поколения получит новое рулевое управление, доработанную подвеску, а также задние тормоза такие же, как и Renault Logan.

Силовая установка скорее всего не поменяется.

Напомним, под капотом Lada Granta стоит бензиновый мотор на 1,6 л, мощность которого может быть 87, 98 и 106 л. с. Агрегатируется он с МКПП, «роботом» или с четырехступенчатой автоматической коробкой передач.

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