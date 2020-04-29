Маунтин-Вью, США, , 15:08 — REGNUM Бесплатный доступ к собственному сервису видеоконференций Meet решила открыть компания Google. Об этом сообщила пресс-служба компании в официальном блоге.

До этого видеосервис предоставлялся по подписке только для бизнес-аккаунтов GSuite и GSuite for Education. С мая в сервисе Meet можно будет зарегистрироваться любому пользователю с помощью электронной почты. Доступ будет открываться постепенно в течение нескольких недель, и зарегистрировавшимся пользователям придут уведомления, когда сервис станет доступен именно им.

Бесплатный аккаунт в Google Meet позволит участвовать в конференции одновременно до 100 человек. Длительность конференции будет ограничена 60 минутами. При этом до 30 сентября данное ограничение не будет действовать.

В сообщении пресс-службы уточняется, что воспользоваться конференцией смогут только пользователи, имеющие учетную запись Google.