Берлин, , 15:03 — REGNUM Немецкое тюнинг-ателье Novitec модернизировало экстерьер Lamborghini Huracan Evo. Об этом сообщается на сайте компании.

«Дизайнеры Novitec разработали набор для улучшения аэродинамики, который оптимально сочетает в себе впечатляющий внешний вид и аэродинамическую эффективность и позволяет достичь еще большей визуальной привлекательности в форме клина спортивного автомобиля Sant'Agata Bolognese», — говорится в релизе ателье.

Новинка имеет антикрыло из карбона, выполненное в духе модели Performante. Из карбона созданы и все другие новые элементы, которые используются в этом тюнинг-проекте.

Отдельно стоит отметить крышку багажника с прорезями для правильного распределения воздушного потока, а также для повышения прижимной силы на передние колёса автомобиля.

Под капотом рестайлинговой модели стоит безнаддувной 5,2-литровый движок V10 производительностью 630 «лошадей».

Ранее российские тюнеры из компании TopCar Design представили обвес Inferno для четырёхдверного Mercedes-AMG GT 53.

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