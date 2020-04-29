Берлин, , 14:28 — REGNUM Кроссовер BMW X8 M станет самой производительной моделью в истории немецкой марки. Об этом сообщает издание Car Magazine.

По данным источников издания, новинка в техническом плане будет гибридом кроссовера X6 M и седана M5. От M5 кроссовер получит коробку передач с подключаемым передним приводом.

В качестве силового агрегата авто получит гибридную силовую установку — битурбированный бензиновый мотор V8 рабочим объемом 4,4 литра, работающий в паре с блоком eDrive производительностью 200 «лошадей». Общая мощность гибридного двигателя составит 750 л. с. (1000 Нм крутящего момента).

Отмечается, что eDrive будет взят от электрокаров iX3 и iNext. Блок eDrive объединяет в себе электродвижок, элементы коробки передач и аккумулятор.

Премьера новинки ожидается в конце 2021 или начале 2022 года.

Ранее автопроизводитель BMW объявил о завершении сборки гибридных купе и родстеров BMW i8.

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