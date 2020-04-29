Токио, , 14:21 — REGNUM Национальное агентство по закупкам, технологиям и логистике Японии (ATLA) сообщило о начале работ над созданием гиперзвуковой противокорабельной ракеты. Ракета предназначена для поражения надводных и наземных целей. Об этом пишет «Российская газета».

Проектирование данной ракеты было начато ещё в 2019 году. Создание её должно быть завершено к 2030 году. По конструкции ракета будет двухступенчатой. Основная задача первой ступени — разогнать ракету до скорости 3 Маха. Вторая ступень будет оснащена комбинированной двигательной установкой, имеющей свойства сверхзвукового и гиперзвукового прямоточных воздушно-реактивных двигателей.

В прямоточном режиме двигатель должен разогнать ракету до скорости 5 Махов, то есть гиперзвуковой. Далее двигатель должен ускорить ракету до скорости полёта в 15 Махов.

С точки зрения запусков предполагается сначала использовать наземную пусковую установку, а затем с истребителя пятого поколения F-35 Lightning II, всепогодного истребителя четвертого поколения F-15J/DJ Eagle и истребителя-бомбардировщика F-2.

Следует заметить, что скорость российской перспективной крылатой гиперзвуковой противокорабельной ракеты «Циркон» составляет 9 Махов, дальность полёта — более 1000 километров. Поступление её на вооружение ожидается в 2022 году. Автор ИА REGNUM ранее подробно анализировал, как появление у России такого оружия изменит расклад сил на море.