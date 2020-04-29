Ульяновск, , 13:25 — REGNUM Ульяновский автозавод (УАЗ) совместно с компанией «Люкс Форм» вывели на российский рынок кемпер на базе «буханки» под названием «Байкал». Об этом сообщает пресс-служба автопредприятия.

Ранее модификация «Байкал» продавалась только в Европе. Однако успешные продажи кемпера на внешних авторынках способствовали расширению географии продаж.

Отмечается, что комплект для кемпера подходит как для новой модели «буханки», так и для старых УАЗов СГР.

Автомобиль оснащён дополнительным навесом из армированного стеклопластика с подъемным механизмом. Внутреннее пространство салона увеличивается за счёт поднятия вверх крыши на высоту до двух метров от пола кабины. В таком положении можно свободно раскладывать, размещённую на верхнем уровне, двуспальную кровать. Ещё одно дополнительное спальное место можно развернуть внизу.

Конфигурация кемпера предусматривает модульную мебель, кухонное место со встроенной раковиной и смесителем, холодильник, плиту, а также двадцатилитровый бак для воды и выдвижные столики.

Стоимость комплекта оборудования для превращения УАЗика в кемпер начинается с 500 тыс. рублей (без НДС).

Ранее американский умелец по имени Боб создал из военного полноприводного трехосного грузовика BMY M923A2 комфортабельный автодом. Шестиосный кемпер имеет турбированный 8,3-литровый дизельный двигатель Cummins.

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