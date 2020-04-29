Берлин, , 12:52 — REGNUM Немецкая автокомпания Opel представила электрический фургон Vivaro-e. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

В движение электрический Opel Vivaro-e приводится 136-сильным мотором. Он позволяет фургону разогнаться до 130 км/час. В качестве питающего элемента у авто аккумуляторы на 50 и 75 кВт-ч. Первая батарея позволит электрофургону проехать без подзарядки 200 км, а вторая — 300 км.

Стоит отметить, что грузоподъемность электромобиля равна 1,2 тонны. При этом фургон способен буксировать прицеп массой до одной тонны.

Для подзарядки электрофургона с аккумулятором на 50 кВт-ч до 80% от зарядной станции на 100 кВт нужно 30 минут, в то время, как для автомобиля с более ёмкой батареей время зарядки увеличится до 45 минут.

Ранее немецкая компания Mercedes-Benz представила электрофургон Sprinter производительностью 114 л. с. Его запас хода на одном заряде составляет 115 км.

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