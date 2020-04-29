Москва, , 12:32 — REGNUM Японский автопроизводитель Datsun создал новую комплектацию Black для седана on-DO и хэтчбека mi-DO. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Внешний вид моделей в версии Black выделяется 15-дюймовыми темно-серыми литыми колёсными дисками. Внутри машины автопроизводители покрыли черным лаком рукоятки дверей, дефлекторы воздуховодов, а также декоративные детали центральной консоли и накладку приборной панели.

Кроме того, комплектация Black предусматривает электроподогрев переднего стекла.

Напомним, у седана Datsun on-DO и хэтчбека Datsun mi-DO под капотом размещён 1,6-литровый бензиновый агрегат производительностью 87 или 106 «лошадей». Оба движка сочетаются как с механической трансмиссией, так и с коробкой «автомат». Стоимость модели Datsun в версии Black начинается от 596 тыс. рублей.

Напомним, в марте текущего года в линейке автокомпании Datsun в РФ появился рестайлинговый седан Datsun on-DO в комплектации Comfort. Новая версия находится между двумя комплектациями седана — Trust III и Dream I.

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