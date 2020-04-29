Берлин, , 12:13 — REGNUM Для европейского рынка станет доступна версия немецкого купе Porsche 911 с семиступенчатой механической коробкой передач. Об этом сообщает пресс-служба автокомпании.

Семискоростная трансмиссия будет установлена уже в базовом варианте авто с пакетом Sport Chrono. Пакет включает в себя цифровой индикатор температуры шин, динамические опоры мотора, секундомер, а также приложение Porsche Track Precision и переключатель на мультируль с кнопками для просмотра доступных режимов агрегата.

Отдельно стоит отметить, что новинка оснащена адаптивным круиз-контролем, который может прогнозировать скорость движения авто до трех километров впереди, используя радар и датчики видеокамеры. Carrera 4S с механической трансмиссией почти на 45 кг легче версии модели с «роботом» PDK.

Напомним, немецкий производитель деталей подвески H&R Spezialfedern создал уникальный вседорожный гоночный автомобиль Porsche 911 Syberia RS с 231-сильным двигателем.

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