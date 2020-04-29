Сеул, , 11:39 — REGNUM Серийная версия нового кроссовера Genesis GV70 должна появиться в октябре 2020 года. Об этом сообщает портал The Korean CarBlog.

Премиальный кроссовер, который разместиться по своим габаритам между Hyundai Tucson и Santa Fe, выйдет с кузовом «купе».

По словам главного дизайнера марки Genesis Санг Юп Ли, новый GV70 будет более динамичным нежели элегантным.

По предварительным данным, новинка получит бензиновые движки T-GDi на 2,5 и 3,5 л, которые будут идти в паре с восьмискоростным «автоматом». Модель составит конкуренцию таким автомобилям, как Audi Q5, Mercedes-Benz GLC и BMW X3.

Ранее стало известно, что компания Genesis готовиться представить новый электрифицированный кроссовер, прототип которого получил наименование JW EV.

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