Токио, , 11:18 — REGNUM Японский автопроизводитель Toyota представил кроссовер Urban Cruiser (Toyota Ist) нового поколения. Об этом сообщается на портале IndianAutosBlog.

По своей сути новый Urban Cruiser представляет собой перелицованную версию компактного кроссовера Suzuki Vitara Brezza.

Новый автомобиль получил иные бамперы и модернизированную решётку радиатора. Машина оснащена 16-дюймовыми колесными дисками, системой кондиционирования, двумя подушками безопасности, электрическими стеклоподъемниками, а также «мультимедийкой» с тачскрином.

Размеры модели останутся прежними, а в линейку двигателей нового кроссовера войдут полуторалитровый бензиновый агрегат производительностью 150 «лошадей», работающий с 48-вольтовым стартер-генератором и передним приводом. Двигатель агрегатируется с 5-скоростной механической коробкой передач или «роботом».

Напомним, в марте текущего года продажи новых легковых машин (без учета мини-каров с объемом двигателя до 660 куб. см.) на японском авторынке составили 321 865 единиц — на 9,9% меньше, чем в прошлом году.

Читайте также: В США инженер создал заднеприводную модель Toyota Celica