Вашингтон, , 05:37 — REGNUM Американской аэрокосмической корпорации Boeing может грозить многомиллионный штраф за недостаточный контроль качества при производстве самолетов Boeing 737 MAX. Об этом 28 апреля сообщает газета The Wall Street Journal.

В настоящее время Федеральное управление авиации (FAA) и Министерство юстиции США расследуют ситуацию с контролем качества при производстве данной модели самолёта. Ведомства прежде всего опираются на показания некоторых сотрудников корпорации, ещё до авиакатастроф предупреждавших о некорректной работе системы улучшения маневренности 737 MAX.

Также в поле зрения следователей находится ситуация с обнаружением посторонних предметов в топливных баках почти у половины новых, ещё не поставленных покупателям самолетов данной серии.

В публикации утверждается, что в случае подтверждения подозрений, FAA всерьёз рассматривает идею наложения на Boeing многомиллионного штрафа и ужесточения государственного контроля за производством корпорации.

Как сообщало ИА REGNUM, Федеральное управление авиации США (FAA) советует авиакомпаниям не торопиться с возвращением на линии лайнера Boeing 737 Max.

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