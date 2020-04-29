Вашингтон, , 00:45 — REGNUM Перебои в работе сервиса микроблогов Twitter наблюдаются в ряде стран, 29 апреля следует из данных портала Downdetector.

Больше всех сбой ощутили жители США и Японии. Подавляющая часть пользователей (73%) сообщает о неполадках в работе сайта. 26% столкнулись с проблемами в работе мобильного приложения Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля в нескольких странах произошел сбой в работе социальной сети Facebook.

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