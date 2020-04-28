Москва, , 23:51 — REGNUM Арктический аэродром Нагурская на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа ввёл в эксплуатацию всесезонную взлетно-посадочную полосу, сообщает 28 апреля пресс-служба Северного флота.

Получив в своё распоряжение этот объект, аэродром Нагурская стал способен круглогодично принимать почти все типы летательных аппаратов, имеющихся в составе ВКС и морской авиации.

Ранее это было возможно только в зимний период.

Работы над полосой будут продолжены для увеличения её длины, пока она не станет достаточной для взлёта и посадки даже тяжёлых бомбардировщиков дальней авиации.

В пресс-службе уточнили, что первыми на новую полосу аэродрома Нагурская приземлились военно-транспортные самолеты Ил-76МД, принимавшие участие в недавних арктических учениях подразделений ВДВ со сверхвысотным парашютным десантированием.

Справка ИА REGNUM: аэродром Нагурская расположен на острове Земля Александры возле самой северной в Вооружённых силах России военной базой «Арктический трилистник».

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