Вашингтон, , 20:39 — REGNUM Новое долгожданное улучшение реализовали и запустили разработчики мессенджера WhatsApp. О запуске новой функции сообщил Марк Цукерберг, руководитель Facebook (родительской компании для WhatsApp), в своем аккаунте в одноимённой соцсети.

Обновление поможет пользователям увеличить количество участников в групповых видеочатах до восьми человек. Раньше максимальное количество абонентов в чате составляло четыре человека.

Как пояснил Цукерберг, в связи с пандемией коронавируса люди стали чаще общаться и связываться друг с другом через мессенджер. Удвоение числа абонентов в одном видеочате позволит людям чаще оставаться на связи с семьёй и с друзьями.

Принцип сбора видеочата остался таким же, как и прежде: пользователю нужно нажать кнопку вызова, выбрать тип чата между видео и аудио и пригласить семь человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о планах компании Facebook на запуск новой функции в мессенджере WhatsApp.

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