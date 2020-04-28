Шэньчжэнь, Китай, , 16:08 — REGNUM Складной дрон DJI Mavic Air 2, обладающий массой новых возможностей, представила китайская компания DJI 28 апреля на мероприятии «Выше и выше». Соответствующая информация опубликована на сайте компании.

Дрон весит 570 граммов и в сложенном виде занимает пространство 180×97×84 мм. В рабочем состоянии его габариты составляют 183×253×77 мм. Он может продержаться в воздухе 34 минуты, развивая скорость до 68 км/ч.

Устройство оснастили новой интеллектуальной системой предотвращения столкновений APAS 3.0, способной предотвратить столкновение с препятствиями на скорости до 12 м/с. Управление аппаратом осуществляется с пульта, к которому подключается смартфон. Передача видеоизображения с камеры устройства осуществляется на расстоянии до 10 км.

Аппарат оснастили камерой 48-Мп с ½-дюймовой матрицей Quad Bayer. Аналогичными камерами сейчас массово оснащают смартфоны. Камера позволяет снимать видео в разрешении 4К и интервальную съемку в разрешении 8К.

Новые интеллектуальные возможности съемки обеспечивают удерживание выбранного объекта в кадре независимо от того, куда направляется дрон. Также устройство может следовать за объектом назначения, автоматически огибая встречающиеся на пути препятствия, сохраняя объект преследования даже, если он на время скроется из виду.