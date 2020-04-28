Москва, , 15:18 — REGNUM Российские покупатели в период самоизоляции из-за распространения коронавируса приобрели в несколько раз больше игровых приставок и телевизоров по сравнению с обычным периодом. Об этом сообщается в исследовании торговой площадки AliExpress.

Согласно исследованию, продажи консолей выросли более чем в 6 раз. По мнению аналитиков, такой рост связан с желанием развлечь себя во время длительного нахождения дома.

Также выросли заказы на комплекты телевизоров с подписками на онлайн-кинотеатры. Здесь показатели скромнее, но рост продаж для российского сегмента потребителей все-таки достиг трехкратного значения.

Самыми популярной у жителей России стала приставка Sony Playstation 4 Slim с жестким диском на 1 ТБ. Затем идут две модификации приставки Microsoft Xbox One X (1 TБ) и Xbox One S Digital. Замыкают пятерку лидеров еще две модификации Playstation 4.

В топе продаж телевизоров эксперты AliExpress назвали модели Xiaomi, Toshiba, Skyworth, Polarlin и Samsung. В тренде у российских покупателей находятся телевизоры диагональю более 50 дюймов и менее 32 дюймов. Также жители России чаще стали заказывать многофункциональные телевизоры с технологией smart TV.