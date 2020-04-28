Москва, , 14:46 — REGNUM Завершились испытания атомной подводной лодки «Вепрь» проекта 971 Северного флота. Испытания проводились после ремонта и модернизации. Северный флот получит подлодку уже в июне. Сейчас на лодке устраняют замечания по результатам испытаний. Данный процесс идёт на судоремонтном заводе «Нерпа». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на свои источники в российском оборонно-промышленном комплексе.

Кстати, в ходе модернизации АПЛ проекта 971 получают на вооружение ударный ракетный комплекс «Калибр-ПЛ». По словам командующего ВМФ РФ адмирала Николая Евменова, лодки проекта 971 имеют большой модернизационный потенциал. Благодаря ремонту и модернизации срок их службы увеличится в два раза.

АПЛ К-157 «Вепрь» была заложена в 1991 году, спущена на воду 10.12.1994 года и введена в строй 08.01.1996 года. Лодки проекта 971 относятся к многоцелевым атомным подводным лодкам третьего поколения. Однако, по мнению специалистов, модернизированная версия субмарины проекта 971 по своим характеристикам скрытности практически соответствует уровню многоцелевой атомной подводной лодки ВМС США четвёртого поколения SSN-21 «Сивульф».

Тактико-технические характеристики данных подлодок, а именно скоростные характеристики, глубина погружения и вооружение, являются равноценными. Таким образом, в результате ремонта и модернизации АПЛ К-157 «Вепрь» ВМФ РФ фактически получит подводную лодку четвёртого поколения.