Москва, 28 апреля 2020, 14:46 — REGNUM Завершились испытания атомной подводной лодки «Вепрь» проекта 971 Северного флота. Испытания проводились после ремонта и модернизации. Северный флот получит подлодку уже в июне. Сейчас на лодке устраняют замечания по результатам испытаний. Данный процесс идёт на судоремонтном заводе «Нерпа». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на свои источники в российском оборонно-промышленном комплексе.
Кстати, в ходе модернизации АПЛ проекта 971 получают на вооружение ударный ракетный комплекс «Калибр-ПЛ». По словам командующего ВМФ РФ адмирала Николая Евменова, лодки проекта 971 имеют большой модернизационный потенциал. Благодаря ремонту и модернизации срок их службы увеличится в два раза.
АПЛ К-157 «Вепрь» была заложена в 1991 году, спущена на воду
Тактико-технические характеристики данных подлодок, а именно скоростные характеристики, глубина погружения и вооружение, являются равноценными. Таким образом, в результате ремонта и модернизации АПЛ К-157 «Вепрь» ВМФ РФ фактически получит подводную лодку четвёртого поколения.