Москва, , 13:19 — REGNUM Российское тюнинг-ателье TopCar Design представило обвес Inferno для четырёхдверного Mercedes-AMG GT 53. Изображение новинки размещено на страничке компании в Instagram.

Элементы обвеса авто, вероятно, будут изготовлены из карбона. Передний бампер оснастят развитым сплиттером, а капот украсят четырьмя продольными «плавниками».

Кроме того, тюнеры установят новые пороги, стильную радиаторную решётку, огромный диффузор сзади и добавят накладки на передние крылья.

Также тюнингу подвергнется система выхлопа. Так, все фастбэки получат трапециевидные глушители. Авто получило кованые диски Fury Style размером 22 дюйма на низкопрофильных шинах.

Ранее стало известно, что руководство компании Mercedes-Benz приняло решение снять с производства кросс GLC F-Cell с водородным двигателем, а также прекратить разработку легковых автомобилей с таким мотором.

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