Токио, , 11:33 — REGNUM Автокомпания Lexus Division (подразделение компании Toyota) выпустила упрощенную вариацию гибридного NX. Об этом сообщается на сайте издания.

Упрощённая модификация японского гибрида под названием NX 300 h оснащена передним приводом, имеет колёса размером 17 дюймов, а также модернизированное оборудование.

Главное техническое отличие новинки — это отсутствие электромотора производительностью 68 л. с. в приводе задней оси. При этом бензиновый агрегат мощностью 155 л. с. и электромотор на передней оси с отдачей 143 л. с. остались.

Общая производительность базовой комплектации NX 300 h составляет 197 «лошадей», что позволяет набирать 100 км/ч за 9,2 с. При этом максимальная скорость равна 180 км/ч.

Напомним, в марте 2020 года на автомобильном рынке РФ было куплено 1805 машин марки Lexus, что на 43% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

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