Москва, , 10:13 — REGNUM Как правильно оставить машину на длительную стоянку, чтобы потом не пришлось ее ремонтировать, подсказали автоэксперты портала Usedcars.ru.

Из-за ограничительных мер, которые были приняты в России, жители страны стали редко пользоваться автотранспортом. Таким образом, автомобили длительное время простаивают, что негативно может сказаться на их состоянии.

Прежде чем поставить автомобиль на длительную стоянку, нужно посмотреть, чтобы заряд аккумулятора был полным. Если аккумулятор не новый, то он может разрядиться при длительной стоянке.

Автоэксперты советуют снимать аккумулятор, если планируете надолго оставить машину на стоянке. Однако в этом случае сигнализация не сработает.

Также не стоит хранить в машине какие-либо важные вещи. На всякий случай лучше забрать домой все, включая стеклоочистители.

Если надолго оставляете машину на стоянке, то стоит под завязку наполнить топливный бак. В этом случае вашему автомобилю гидроудар не грозит. При длительной стоянке на стенках бака образуется конденсат из-за перепада температур. Это и может быть причиной так называемого гидроудара. Когда бак полный, то этого не случится.

Также автоэксперты рекомендуют заменить моторное масло, если сроки подходят, покрыть машину защитным чехлом и проверить давление в шинах.

Напомним, автоэксперты советуют выбирать шины в среднем ценовом диапазоне и проверять при покупке, правильно ли они хранились.

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