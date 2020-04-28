Киев, , 08:52 — REGNUM В марте 2020 года самым продаваемым новым автомобилем на Украине стал кроссовер Renault Duster. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Всего за месяц в стране было реализовано 620 экземпляров Renault Duster, что на 40% больше прошлогоднего уровня продаж.

Вторую строчку занимает модель KIA Sportage c результатом 510 экземпляров. Здесь падение продаж составило 4%. Тройку лидеров замыкает Toyota RAV4 — 310 единиц (-17%).

На четвёртом и пятом местах разместились автомобили Renault Sandero (260 ед.; +22%) и Renault Logan (220 ед.; — 21%).

Напомним, по итогам марта текущего года в мире было продано около 5 млн 539 тыс. новых легковых и легких коммерческих автомобилей — на 38% меньше, чем в марте прошлого года.

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