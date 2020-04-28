Мурманск, , 07:16 — REGNUM Гидрографическое судно (ГС) ВМФ России «Ромуальд Муклевич», завершившее ремонт и модернизацию в Кронштадте, совершает переход на Северный флот. Об этом 27 апреля сообщает пресс-служба Северного флота Минобороны РФ.

Судно, прошедшее на прошлой неделе балтийскими проливами и Северным море, в настоящее время продолжает переход в Норвежском море. Его прибытие в Кольский залив ожидается в начале мая.

В настоящее время гидрографическое судно проекта 865 «Ромуальд Муклевич» является самым современным судном Арктической гидрографической экспедиции Северного флота, оснащённым новейшим гидрографическим оборудованием, позволяющим проводить полный спектр океанографических исследований в Арктике.

Судно названо в честь революционера Ромуальда Адамовича Муклевича, который с 1925 по 1931 годы возглавлял Военно-морские силы РККА, участвовал в разработке планов развития флота, издании первого Боевого и Корабельного уставов флота.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января в состав ВМФ после ремонта и модернизации, продолжавшихся несколько лет, вернулось гидрографическое судно «Ромуальд Муклевич».

Судно должно было вернуться на Северный флот ещё в конце 2018 года. Но после пожара, произошедшего на «Ромуальде Муклевиче» в доке «Кронштадтского морского завода», сроки его вступления в строй отодвинулись.

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