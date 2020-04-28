Москва, , 06:53 — REGNUM Обязательную регистрацию смартфонов по заводскому номеру (IMEI) могут ввести в России с июля 2021 года — с принятием соответствующего закона. Об этом 28 апреля пишет газета «Коммерсант».

По информации издания, законопроект в настоящее время проходит согласование в администрации президента России, после чего может быть внесён в Госдуму.

Предполагается, что процедура регистрации будет платной и распространится на граждан, которые ввозят гаджеты из-за границы самостоятельно. По замыслу разработчиков документа, нововведение позволит повысить эффективность борьбы с кражами и ограничить непрямые поставки смартфонов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что крупнейшие операторы сотовой связи в России ведут подготовку к идентификации смартфонов по номерам абонентских устройств IMEI совместно с Россвязью.

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