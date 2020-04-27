Грозный, , 23:41 — REGNUM В медицинские подразделения мотострелков 58-й армии Южного военного округа (ЮВО), базирующихся в Чечне, поступили новейшие бронированные санитарные автомашины «Линза» на базе КамАЗ-Тайфун 4×4, сообщает 27 апреля пресс-служба ЮВО.

«Линза» не только обеспечивает эффективную помощь раненым в критически важный «золотой час», но и их эвакуацию из опасной зоны.

Санитарный автомобиль «Линза» на базе КамАЗ-Тайфун 4×4 защищён по третьему классу бронирования от огня стрелкового оружия.

Машина позволяет перевозить до шести раненых по пересеченной местности с максимальным комфортом, оснащена приспособлениями для вытаскивания раненых из люков бронетехники, щитами для транспортировки людей с повреждёнными позвоночниками и другим медицинским оборудованием.

Его конструкция выдерживает подрыв на мине до восьми кг в тротиловом эквиваленте. Кроме того, автомобиль с поврежденными колесами может проехать ещё 50 км, в том числе и по пересечённой местности.

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