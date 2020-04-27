Берлин, , 15:45 — REGNUM Немецкое тюнинговое ателье Brabus показало спортверсию электрокара Smart EQ Fortwo под названием Ultimate E. Об этом сообщается на сайте автокомпании.

Сити-кар получил агрессивный обвес, развитый воздухозаборник на бампере, а также накладки на крыльях и порогах. «Обуто» авто в легкосплавные колёсные диски размером 18 дюймов.

В движение модель приводит электромотор производительностью 92 л. с. (118 Нм), что на 11 «лошадей» и 20 Нм больше, чем у простого Smart EQ Fortwo.

Стоит отметить, что спортивный Ultimate E — один из самых медленных автомобилей, разработанных ателье Brabus. На разгон от 0 до 100 км/ч электрокару нужно 11,9 секунды, а максимальная скорость авто равна 130 км/ч.

Тюнинг-ателье планирует создать всего 50 рестайлинговых электрокаров Ultimate E. Стоимость самой дешевой комплектации модели составит 61 тыс. евро (около 4,9 млн руб.).

Ранее стало известно, что компания Smart занимается разработкой собственного кроссовера. Серийное производство модели намечено на 2022 год.

Читайте также: Leap Motor создал улучшенную копию Smart