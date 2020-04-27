Сувон, Южная Корея, , 15:49 — REGNUM Нарастить объемы выпуска компьютерной памяти в 2019 году при сохранении производственных мощностей смогла корейская компания Samsung. Об этом 27 апреля сообщило издание Business Korea.

Журналисты издания сообщают, что компания выпустила в 2019 году памяти общим объемом 889 млрд гигабайт, тогда как в 2018 году объемы произведенной памяти составили 711 млрд гигабайт. При этом количество кремниевых пластин, из которых затем произвели микросхемы памяти, по сравнению с прошлым годом не увеличилось.

Специалисты делают вывод, что Samsung смогла достичь более высоких результатов за счет развития технологий, которые позволяют размещать на одной и той же единице площади микросхемы большее количество элементов, увеличивая объем, которые может сохранить память.

Напомним, Samsung уже начала разработку 160-слойной флеш памяти, для изготовления которой использует техпроцесс с нормами 10 нанометров. Ближайшие конкуренты компании корейская SK Hynix и американская Micron производят 128-слойную флеш память.

Кроме того, к этим трем лидерам производства компьютерной памяти в нынешнем году присоединилась китайская компания YMTC, которая тоже освоила производство 128-слойной памяти.