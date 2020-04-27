Москва, , 14:49 — REGNUM Компания SpaceX предоставляет дешевые пусковые услуги на коммерческом рынке только за счет того, что NASA и ВВС США оплачивают услуги компании на внутреннем рынке по завышенной стоимости. Такие выводы сделали специалисты компании «Главкосмос пусковые услуги», опубликовав их на официальной странице компании в соцсети Facebook.

Специалисты специально изучили статистику по стоимости коммерческих пусков SpaceX на внешнем рынке пусковых услуг и при внутренних запусках. Так, стоимость одного коммерческого пуска ракеты-носителя (РН) Falcon9 составляет $62 млн, а РН Falcon Heavy — $90 млн.

При этом контракт с ВВС США на запуск одной Falcon Heavy и двух Falcon9, заключенный с SpaceX в марте, был значительно дороже — $297 млн. Специалисты подсчитали, что стоимость пуска одной РН Falcon9 для ВВС США составляет $84,9 млн, а РН Falcon Heavy — $127,2 млн.

Эксперты «Главкосмос пусковые услуги» сделали вывод, что технологии многоразового использования ракетных ступеней SpaceX оказываются экономически оправданными только при наличии серьезного государственного заказчика, готового оплатить полностью изготовление составляющих ракеты-носителя, которые при повторном использовании будут предлагаться для коммерческих пусков на внешнем рынке за меньшую стоимость.