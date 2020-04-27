Вашингтон, , 13:13 — REGNUM Появилась очередная порция критических публикаций о распиаренном американском истребителе пятого поколения F-35. При этом речь идёт об изданиях из США.

Офицер ВМС США в отставке Брайан Кларк в интервью порталу Defense News раскритиковал концепцию боевого применения этой боевой машины. По данной концепции упор делается на стелс-технологии, то есть на невидимость F-35 для противника, и на удар с дальней дистанции, с расстояния, на котором вражеский истребитель не видит американский.

По словам Кларка, данный подход не оправдал себя в ходе войны во Вьетнаме. Отказ о применения авиационных пушек в пользу ракет вызвал большие потери среди лётчиков США. Также отмечается, что F-35 не имеет достаточной манёвренности и не приспособлен к ближнему бою. Об этом пишет «Российская газета».

Журнал The National Interest описал учебный воздушный бой, который состоялся в январе 2015 года. В этом бою истребитель пятого поколения F-35A не смог одержать победу над истребителем F-16D. Следует заметить, что F-16D производится уже 25 лет.