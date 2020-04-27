Берлин, , 11:57 — REGNUM Модернизированная версия немецкого хэтчбэка Volkswagen Golf R Mk 7.5 смогли разогнать до максимальной скорости в 283 км/ч. Видео с испытанием модели размещено на канале AutoTopNL в YouTube.

На ролике видно, как хэтчбек производительностью 450 «лошадей» от ателье Manhart смог разогнаться до 100 км/ч всего за 3,8 секунды. Такой результат был получен благодаря функции управления запуском (лаунч-контроль).

Главным же достижением авто является то, что его скорость разгона с 100 до 200 км/ч составила 9,94 секунды — это для машины мощностью 450 л. с. является очень быстрым результатом.

Внешне суперкар мало чем отличается от обычной версии «пятидверки». Основные заметные отличия от базового варианта Volkswagen Golf заключаются в переднем спойлере, иных колёсных дисках, новых пружинах от компании H & R и пары наклеек.

Напомним, продажи новых машин Volkswagen в России по итогам марта 2020 года выросли на 17% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, до 10 007 авто.

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