Вашингтон, , 11:13 — REGNUM Американская автокомпания Scuderia Cameron Glickenhaus (SCG) разрабатывает новый гиперкар SCG 007C с мощным мотором Twin-Turbo V8. Об этом сообщается на сайте Motor1.

Специалисты SCG создают модель в тесном сотрудничестве с французским производителем моторов — компанией Pipo Moteurs. Авто будет создано для участия в гонках на выносливость «24 часа Ле-Мана» в классе WEC Hypercar.

Взять призовое место автопроизводители планируют за счёт модернизации аэродинамического обвеса и мотора, разработанного их партнёром Pipo Moteurs.

Ожидается, что в качестве агрегата могут установить восьмицилиндровый 4,4-литровый движок с двумя турбинами.

Ранее стало известно, что компания Toyota намерена постепенно отказаться от производства восьмицилиндровых моторов и перепрофилировать свои предприятия на сборку Twin-Turbo V6.

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