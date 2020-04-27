Сеул, , 10:06 — REGNUM В сентябре 2020 года южнокорейская компания Hyundai запустит серийное производство модели Sonata N-Line. Об этом сообщается на сайте CarsWeek.

Модель имеет острые и агрессивные линии силуэта кузова, которые создают тот стиль, который в автокомпании называют «чувственной спортивностью».

В движение Sonata N-Line будет приводить четырехцилиндровый мотор с турбонаддувом производительностью 290 «лошадей» рабочим объёмом 2,5 л. Данный агрегат будет сочетаться с новой роботизированной восьмискоростной коробкой передач с двойным сцеплением.

Отмечается, что более мощную версию этого авто руководство южнокорейской компании выпускать не планирует.

Ожидается, что премьера южнокорейской новинки может состояться уже в мае 2020 года.

Ранее стало известно, что спортивное отделение компании Hyundai представило новую комплектацию производительного хэтчбека Veloster N с роботизированной трансмиссией.

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