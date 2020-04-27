Москва, , 08:58 — REGNUM По итогам января-марта 2020 года в России было куплено 3448 новых автобусов — на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

При этом российских автобусов в первом квартале текущего года в стране было реализовано 3076 единиц. Это на 25,4% больше прошлогоднего результата продаж. Сегмент же автобусов заграничных марок показал ещё больший рост. С января по март в РФ продано 372 единицы таких автобусов — на 83% больше, чем год назад.

В марочном рейтинге автобусов лидирует бренд ПАЗ. За первые три месяца дилеры этой компании продали 1670 единиц автобусов. Это оказалось на 3,2% меньше прошлогоднего уровня продаж.

На втором месте разместилась марка ЛИАЗ с показателем 752 единицы проданных автобусов. Здесь прирост продаж составил 337%. Тройку лидеров замыкают автобусы компании НЕФАЗ с результатом 371 единица (+59%).

Четвёртое и пятое места в этом списке занимают автобусы компаний Yutong (106 ед.; +130%) и МАЗ (86 ед.; — 30,6%).

Напомним, за первые три месяца текущего года в РФ на вторичном авторынке было куплено 319 585 легковушек российских марок. Это на 3404 экземпляра больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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