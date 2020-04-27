Берлин, , 08:16 — REGNUM Немецкое тюнинг-ателье Klassen создало пуленепробиваемый лимузин на базе Land Rover Range Rover. Об этом сообщается на сайте компании.

Тюнеры доработали Land Rover Range Rover Long с удлиненной колесной базой. Двери автомобиля усилены бронированными вставками толщиной 1016 мм. Верх внедорожника увеличен, усилено днище, а также установлены бронированные стекла. Кроме того, в авто установлена система пожаротушения и есть дополнительный запас кислорода.

Данный внедорожник получил стандарт защиты VR8, однако по желанию заказчика его можно сделать по стандарту VR7-VR9.

Land Rover «обут» в шины Pirelli, которые сделаны таким образом, что в случае попадания в них пули, на автомобиле можно будет проехать еще 80 км.

В качестве силовой установки внедорожник получил двигатель V8 на 5 л мощностью 525−565 л.с.

Цена бронированного Range Rover составляет около 1 млн евро (примерно 97 млн рублей).

Ранее компания Jaguar Land Rover представила две модели заряжаемых гибридов — Evoque P300e PHEV и Discovery Sport P300e PHEV. Оба автомобиля имеют новейшую гибридную систему Plug-in/PHEV. Запас хода Discovery на одной электротяге равен около 62 км, а Evoque может проехать без топлива 66 км.

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