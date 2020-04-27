Калуга, , 03:28 — REGNUM Volkswagen Group Rus возобновит производство автомобилей на своем заводе в Калуге. Об это сообщили в областном представительстве, передает РИА Новости.

«Предприятие выходит на работу 27 апреля», — сообщили в правительстве Калуге.

Сообщается, что автопроизводитель входит в федеральный перечень стратегических производств.

Как 25 апреля сообщало ИА REGNUM, продажи автомобилей Volkswagen в стране по итогам марта 2020 года выросла на 17% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

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