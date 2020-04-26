Вашингтон, , 23:57 — REGNUM Военно-морские силы США сообщили, что 24 апреля 2020 года в Сан-Диего был официально введен В боевой состав военно-морского флота США через 3,5 года испытаний введён головной эсминец нового типа DDG 1000 Zumwalt.

Церемония прошла 24 апреля в Сан-Диего после активации и сдачи в эксплуатацию основных боевых систем корабля.

Напомним, головной эсминец амбициозного проекта DDG 1000 был официально передан ВМС США 15 октября 2016 года и с тех пор функционировал в фазе испытаний.

Эсминец Zumwalt включен в состав 1-го опытового дивизиона надводных кораблей (Surface Development Squadron 1 — SURFDEVRON) Тихоокеанского флота ВМС США.

Как сообщало ИА REGNUM, головной эскадренный миноносец нового поколения DDG 1000 Zumwalt был построен корпорацией General Dynamics по контракту с министерством обороны США на общую сумму $1,4 млрд от 14 февраля 2008 года. Срок его сдачи несколько раз отодвигался, а стоимость постройки дошла до $4,4 млрд.

По итогам испытаний головного корабля было принято решение сократить программу постройки таких кораблей с 32 единиц до трёх.

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