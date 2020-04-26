Беэр-Шева, Израиль, , 21:49 — REGNUM Учёные из университета имени Давида Бен-Гуриона обнаружили, что даже с компьютера, не подключённого к интернету, хакеры могут выкрасть массив данных небольшого объема, считывая информацию с вентилятора (кулера), охлаждающего процессор. Об этом сообщает TechXplore со ссылкой на недавно опубликованную научную статью в издании Корнелльского университета.

Отмечается, что высокозащищенные компьютеры отключены от интернета, чтобы хакеры не могли похитить с них особо ценную информацию. Однако, как показало исследование, вредоносные программы могут контролировать вибрации компьютера, управляя скоростью вращения внутреннего вентилятора охлаждения.

Эти вибрации передаются на всю конструкцию, на которой установлен компьютер, например на стол, а затем могут быть считаны смартфоном, датчики акселерометра которого не защищены. К ним может получить доступ любое приложение, и это не требует разрешения пользователя.

Учёные предложили несколько способов закрыть обнаруженную брешь в безопасности. Так, первый способ заключается в непрерывной работе процессора в режиме максимальной потребляемой мощности, что не позволит ему регулировать потребление. Другой способ — установить одну фиксированную скорость вращения вентиляторов для процессора и графического процессора. Третье решение предполагает контроль над тактовой частотой процессора, которая должна всегда быть неизменной.

Отметим также, что для того, чтобы хакерская программа смогла передавать таким образом данные, компьютер должен быть оснащён вентилятором с изменяемой скоростью вращения. При этом скорость передачи данных будет крайне низкой.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что эксперты компании Positive Technologies обнаружили новую уязвимость в последних процессорах Intel, которой «трудно воспользоваться, но совершенно невозможно исправить».

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