Вашингтон, , 16:05 — REGNUM Специалисты американской компании SpaceX завершили статические огневые испытания первой ступени ракеты-носителя Falcon 9, которая будет использоваться для запуска пилотируемого корабля Crew Dragon. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Испытания проводились 25 апреля на заводе SpaceX в городе Мак-Грегор штата Техас. В SpaceX отмечают, что несколькими днями ранее на этой же площадке были проведены испытания на огнестойкость двигателя второй ступени Falcon 9 для предстоящего запуска Crew Dragon. Оба теста прошли успешно.

Компания SpaceX разработала корабль Crew Dragon в рамках контракта с американским аэрокосмическим агентством NASA. Корабли этой серии планируют использовать для доставки астронавтов на Международную космическую станцию. Первый запуск Crew Dragon был произведён в марте 2019 года, тогда корабль успешно достиг МКС в беспилотном режиме и вернулся на Землю.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле глава NASA Джим Брайденстайн заявил, что первый испытательный полёт космического корабля Crew Dragon с экипажем на борту назначен на 27 мая 2020 года. Планируется, что этот корабль доставит на МКС астронавтов Роберта Бенкена и Дуга Херли.