Остин, США, , 15:51 — REGNUM Инженер компании Toyota из штата Техас (США) поменял передний привод Celica седьмой генерации на задний. Об этом сообщается на сайте Motor.ru.

Кроме смены системы привода, по данным журналистов, инженер провёл замену штатного четырёхцилиндрового двигателя рабочим объёмом 1,8 литра на мотор V8 от Lexus — 3UZ-FE V8 производительностью 324 л. с. объёмом 4,3 литра. Агрегат увеличил массу машины на 200 кг.

Кроме того, специалист японской компании оснастил Toyota Celica регулируемой подвеской от автомобиля Supra и усилил кузов. Также в автомобиль были установлены более мощные тормоза и большие колёса размером 18 дюймов.

Отдельно стоит отметить, что установка мощного мотора не оказала влияние на экологичность машины. Владелец заднеприводного авто оценивает своё детище в 29 тыс. долларов (около 2,16 млн рублей).

Ранее японская автокомпания Toyota представила новый кроссовер Yaris Cross, который на 240 мм длиннее, чем базовый хэтчбек. Кроме того, новый кроссовер больше его на 90 мм. Модель создана исключительно для европейского авторынка.

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