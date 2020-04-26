Вашингтон, , 15:40 — REGNUM Специалисты компании Microsoft не нашли подтверждения сообщениям об ошибках, связанных с обновлением KB4549951 для Windows 10. Об этом сообщается в блоге технической поддержке Microsoft.

Плановое обновление KB4549951 для операционной системы Windows 10 было выпущено 14 апреля. После этого пользователи начали сообщать о возникновении проблем, включая сбои в работе Bluetooth и критические системные ошибки.

«Мы видели сообщения в социальных сетях, связанные с KB4549951… До настоящего времени мы не обнаружили отражение этих проблем в телеметрии, данных поддержки или каналах обратной связи с клиентами. Мы постоянно изучаем все отзывы клиентов и внимательно следим за этой ситуацией», — отметили в Microsoft.

Специалисты компании порекомендовали столкнувшимся с подобными проблемами пользователям сообщить об ошибках через «Центр отзывов» в Windows.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле компания Microsoft выпустила автоматическое обновление антивирусной службы Windows Defender, исправляющее ошибку, возникающую при полном сканировании системы.

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