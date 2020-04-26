Дубай, ОАЭ, , 15:01 — REGNUM Космический аппарат Объединённых Арабских Эмиратов «Надежда» доставлен на японский космодром «Танэгасима», сообщил премьер-министр ОАЭ Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум в социальной сети Twitter.

Транспортировка космического аппарата из космического центра имени Мухаммеда бин Рашида в Дубае на стартовую площадку на острове Танэгасима заняла 83 часа. Все операции выполнялись с соблюдением мер предосторожности в связи со вспышкой коронавирусной инфекции.

Зонд «Надежда» станет первой миссией ОАЭ к Марсу, основной научной задачей космического аппарата станет изучение атмосферы планеты. В ОАЭ рассчитывают, что запуск состоится в июле 2020 года.

«Несмотря на глобальные приостановки полётов и медицинские меры предосторожности, наши инженеры работают в соответствии с графиком, чтобы завершить лучший в регионе космический научный проект. Зонд был разработан за 6 лет, тогда как обычно для таких проектов требуется около 10, также он оказался вполовину дешевле стандартных затрат», — заявил премьер-министр ОАЭ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года председатель космического агентства ОАЭ в Абу-Даби доктор Ахмад аль-Фаласи рассказал, что если зонд «Надежда» будет запущен в июле 2020 года, то он достигнет Марса к концу этого же года.