Берлин, , 14:26 — REGNUM Американская компания Forgiato продемонстрировала новые гладкие колёсные диски без какого-либо рисунка для Mercedes-Benz G 500. Фото с новинкой размещено на сайте производителя.

Представленные диски относятся к линейке Cactus Jack. Она так названа в честь одноимённого лейбла, основанного рэпером Трэвисом Скоттом.

Новые колёсные диски Cactus Jack похожи на хромированные тарелки. Их главной «фишкой» является надпись, размещённая по окружности на внешней области диска: «Не читайте это и езжайте».

По мнению производителей, помимо других достоинств таких нестандартных дисков без отверстий, есть еще ряд плюсов — они легко моются, а ещё эти диски завораживают.

Из минусов можно назвать только то, что гладкая поверхность диска больше подвержена царапинам, а также то, что отсутствие отверстий плохо сказывается на охлаждении тормозов.

Ранее компания Mercedes-Benz в Германии открыла для своих клиентов новую опцию — оформление доставки купленного авто на дом. Заказать машину можно онлайн в интернет-магазине автокомпании. Причём за доставку покупателю платить не придется.

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