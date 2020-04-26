Пекин, , 14:13 — REGNUM Китайская компания Lenovo начнёт поставлять некоторые модели ноутбуков с предустановленной операционной системой Fedora. Об этом сообщает Fedora Magazine.

В настоящее время специалисты американской компании Red Hat (разработчики Linux-дистрибутива Fedora) проводят все необходимые проверки совместимости операционной системы с ноутбуками Lenovo. В ближайшем будущем при покупке новых ноутбуков китайской компании можно будет заказать компьютер с предустановленной ОС Fedora.

На первом этапе эта опция будет доступна для трёх моделей — ThinkPad P1 Gen2, ThinkPad P53 и ThinkPad X1 Gen8. Если операционная система окажется востребованной то в будущем такая возможность будет добавлена и для других ноутбуков Lenovo.

«Lenovo рада стать частью сообщества Fedora. Мы хотим обеспечить оптимальную работу Linux на наших продуктах. Мы стремимся работать с сообществом открытого кода и перенимать опыт у него», — прокомментировал старший разработчик Linux из Lenovo Марк Пирсон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе компания Lenovo представила первый ноутбук с гибким экраном ThinkPad X1 Fold. Ожидается, что эта модель поступит в продажу летом 2020 года.