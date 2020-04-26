Вашингтон, , 13:42 — REGNUM Сотрудники Массачусетского технологического института разработали встраиваемые в одежду электронные датчики для контроля физиологических параметров. Статья с описанием технологии опубликована в журнале npj Flexible Electronics.

Быстрое развитие технологий привело к широкому распространению носимых устройств, которые позволяют отслеживать те или иные параметры организма. Большая часть таких устройств, например фитнес-трекеры, отслеживает только один или несколько физиологических параметров. Группа сотрудников Массачусетского технологического института под руководством Эрика Пенса разработала электронный текстильный костюм E-TeCS для контроля целого комплекса физиологических параметров.

Представленный прототип напоминает плотно облегающую тело спортивную рубашку. Внутрь ткани встраиваются несколько гибких электронных сенсорных полосок, оборудованных комплексами датчиков. Такая одежда позволяет отслеживать плавность движений, температуру кожи, частоту дыхания и сердцебиения, а также ряд других параметров. Датчики является съёмными, что делает такую одежду пригодной для стирки.

Авторы работы считают, что представленная технология может найти применение при создании специальной одежды для пациентов медицинских учреждений, спортсменов или даже космонавтов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года учёные из США представили пижаму со встроенными датчиками для отслеживания частоты сердечных сокращений, дыхания и позы спящего человека. Предполагается, что такая одежда поможет врачам выявить проблемы у пациентов с бессонницей.

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