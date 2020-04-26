Токио, , 13:09 — REGNUM Глобальные поставки цифровых камер и фотоаппаратов упали в марте более чем на 50% в годовом исчислении. Об этом свидетельствует отчёт японской ассоциации производителей CIPA, опубликованный на сайте организации.

По оценкам экспертов CIPA, в марте 2020 года во всём мире было продано 597,5 тысяч цифровых камер всех категорий. За тот же месяц 2019 года было продано 1 миллион 251 тысяча камер.

Авторы профильного портала PetaPixel считают, что падение поставок продолжится в течение нескольких следующих месяцев. Эти опасения разделяют и производители. Одна из ведущих компаний отрасли — Canon — в апрельском финансовом отчёте отмечает, что вспышка коронавирусной инфекции сильно изменила экономическую ситуацию, заставив людей отказаться от таких необязательных покупок, как камеры со сменными объективами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе менеджер по маркетингу продуктов Canon в Европе Ричард Шеперд заявил, что компания Canon отказалась разработки новых зеркальных фотокамер.

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