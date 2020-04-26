Токио, , 12:53 — REGNUM В сети появились первые изображения обновлённого пикапа Toyota Hilux. Фото авто размещено на сайте Milele Motors.

На снимке рестайлингового Hilux демонстрируются два варианта дизайна передней световой оптики. В базовой версии предполагается галогеновая оптика, а для топовых модификаций предусмотрена полностью светодиодная технология. Модернизированные задние фонари тоже имеют светодиодную технологию, однако поворотники все еще галогеновые.

Судя по получившимся изображениям, будут доступны три новые оттенка: Emotional Red, Dark Blue и Oxide Bronze. На выбор покупателям также будут предложены два варианта колесных дисков — диаметром 17 и 18 дюймов.

Ожидается, что рестайлинговая модель будет немного дофорсирована. Однако на сколько увеличится мощность — неизвестно.

Напомним, что актуальная модель Toyota Hilux оснащена 174-сильным дизельным агрегатом рабочим объемом 2,8 литра, работающим с «автоматом» либо с «механикой».

Напомним также, в недавнем отчете компании Toyota утверждалось, что планируется создание «заряженного» GR Hilux с совершенно новым турбированным дизельным движком V6, сочетающимся с приводом 4×4.

Читайте также: Toyota планирует прекратить производство двигателей V8