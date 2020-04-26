Вашингтон, , 12:43 — REGNUM Специалисты компании iFixit установили, что новый смартфон от Apple iPhone SE можно отремонтировать с помощью компонентов модели iPhone 8. Об этом сообщается на сайте компании.

В iFixit отметили, что при выпуске оригинальной модели смартфона iPhone SE в 2016 году в Apple использовали различные детали более ранних моделей. Такое решение позволяет снизить стоимость устройства, поэтому такой подход был сохранён и при создании новой модели iPhone SE.

Внешне iPhone SE 2020 года является копией iPohne 8, выпущенного в 2017 году. Тесты показали, что у этих двух моделей взаимозаменяемыми являются дисплеи в сборе, камеры и лотки для SIM-карты. Отмечается, что замена дисплея приведёт к отключению функции True Tone.

Однако аккумуляторы у этих моделей оказались разными — при внешней схожести они оснащены разными разъёмами. Также эксперты установили, что даже замена аккумулятора iPhone SE 2020 на другой от такой же модели приводит к ошибке о «не подлинной батарее Apple».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 апреля компания Apple представила новую версию смартфона iPhone SE. Стоимость этих смартфонов в России в базовой комплектации начинается от 39 990 рублей.