Вашингтон, , 12:02 — REGNUM Иранский военный спутник Noor-1 вряд ли сможет поставлять полезную информацию, сообщил командующий космическими силами США генерал Джон Рэймонд 26 апреля на своей странице в социальной сети Twitter.

Рэймонд заявил, что космические силы США продолжают отслеживать недавно запущенный военный спутник Ирана Noor-1. Он отметил, что данный космический аппарат соответствует формату малого спутника CubeSat 3U (размер спутников этого стандарта составляет 10×10×30 см).

«В Иране говорят, что они могут получать изображения со спутника, но на самом деле — это болтающаяся в космосе веб-камера, которая вряд ли предоставит полезную информацию», — заявил Рэймонд.

Noor-1 был запущен Корпусом Стражей Исламской революции 22 апреля. Он стал первым военным спутником Ирана, ранее на околоземную орбиту было выведено несколько иранских спутников гражданского назначения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 апреля радиолюбитель Дмитрий Пашков рассказал, что ему удалось поймать сигнал с иранского спутника Noor-1. Он предположил, что космический аппарат ещё не прошёл стабилизацию и вращается вокруг своей оси, о чём свидетельствует нестабильность передаваемого сигнала.

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